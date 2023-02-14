Собянин рассказал о поставке трех тысяч автомобилей Москвич для такси и каршеринга по стране

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Три тысячи автомобилей марки «Москвич-3» поставят для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.

— В этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть — 52 центра в 23 городах России, — рассказал Собянин.

Компаниям такси и каршеринга необходимо от 30 до 40 тысяч новых автомобилей ежегодно, уточнил глава города. Перезапуск производства на «Москвиче» позволил данным сервисам быстро обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг. Так, в декабре прошлого года перевозками воспользовались рекордные 1,6 миллиона пассажиров, написал мэр в своем Telegram-канале.

В конце декабря прошлого года дилерские центры в Москве начали продажи электрической версии «Москвича-3». Что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент — читайте в материале «Вечерней Москвы».