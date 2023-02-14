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Автоэксперт Солдунов объяснил повышенный интерес к покупке китайских авто в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Солдунов объяснил повышенный интерес к покупке китайских авто в Петербурге
Фото: Unsplash

Автоэксперт Владимир Солдунов объяснил, почему вырос спрос на покупку китайских автомобилей в Петербурге.

По словам эксперта, назвать этот феномен аномально большого интереса к приобретению авто можно синдромом отложенного спроса.

— Сейчас стало понятно, что на рынке основные игроки — это китайские автомобили и отечественные, люди пошли покупать. Все равно парк автомобилей обновлять надо. Машина — это расходная часть движимого имущества. Поэтому и вырос спрос, — отметил Солдунов в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, ранее популярные машины, такие как Renault и Hyundai, отошли на второй план, потому что их стало сложно обслуживать: выросли цены на запчасти, их стало сложно найти.

Ранее в Минпромторге сообщили, что прохождение сертификации является одним из основных условий для импорта иностранных автомобилей в Россию и их эксплуатации на территории страны, передает ФАН.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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