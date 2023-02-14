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Реконструкцию двухкилометрового газопровода завершили на юге Москвы

Лейла Алиева
Город
Реконструкцию двухкилометрового газопровода завершили на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Мосгаза

Специалисты завершили реконструкцию газопровода высокого и низкого давления протяженностью 2,2 километра на юге столицы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

— Благодаря обновлению трубопровода повышена надежность подачи газа квартальной тепловой станции № 18, а также станции «Нижние котлы», которые обеспечивают теплом и электроэнергией коммунально-бытовой, промышленный и жилой секторы сразу двух районов, — рассказал он.

Уточняется, что газопровод пролегает в районах Нагорный и Зюзино. В рамках проведенных работ специалисты проложили две нитки нового газопровода закрытым способом: стальной высокого давления и полиэтиленовый низкого давления. Также провели санацию на части газопровода высокого давления.

Реконструкция газопровода также недавно завершилась в районе Коптево. Проведение работ было обусловлено итогами мониторинга состояния и обследования труб на предмет электрохимической коррозии. В итоге технические показатели газопровода значительно улучшились.

Реконструкция Нагорный район Газопроводы Район Зюзино
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