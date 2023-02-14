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Степан Орлов: Проект благоустройства поймы реки Жужи является значимым для всего юга Москвы

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Проект благоустройства поймы реки Жужи является значимым для всего юга Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, река Жужа Карта всех событий

Проект благоустройства поймы реки Жужи является значимым для жителей всего юга столицы. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

По его мнению, проекты благоустройства, стартовавшие под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, позволяют создать новые точки притяжения для местных жителей.

— Набережные, пруды, овраги преображаются и становятся любимыми уголками для многих москвичей. Такой проект как благоустройство поймы Жужи — отличный пример того, как меняется не просто внешний облик района, но и формируются новые привычки горожан, сценарии для выходного дня, отдыха в будни, — считает он.

Благоустройство в районе Нагатино-Садовники охватит площадь около 25 гектаров: в ходе работ специалисты благоустроят пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие к этому маршруту дворы жилых домов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

10 февраля глава города заявил, что в этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. В частности, планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки.

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