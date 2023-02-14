Степан Орлов: Проект благоустройства поймы реки Жужи является значимым для всего юга Москвы
Проект благоустройства поймы реки Жужи является значимым для жителей всего юга столицы. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.
По его мнению, проекты благоустройства, стартовавшие под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, позволяют создать новые точки притяжения для местных жителей.
— Набережные, пруды, овраги преображаются и становятся любимыми уголками для многих москвичей. Такой проект как благоустройство поймы Жужи — отличный пример того, как меняется не просто внешний облик района, но и формируются новые привычки горожан, сценарии для выходного дня, отдыха в будни, — считает он.
Благоустройство в районе Нагатино-Садовники охватит площадь около 25 гектаров: в ходе работ специалисты благоустроят пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие к этому маршруту дворы жилых домов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
10 февраля глава города заявил, что в этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. В частности, планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки.