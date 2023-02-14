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Приметы и советы

Флорист Михновец рассказала, как мужчина может выразить свои чувства с помощью букета цветов

Ирина Игнатенко
Общество
Флорист Михновец рассказала, как мужчина может выразить свои чувства с помощью букета цветов
Фото: АГН Москва

Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не обязан быть дорогим, куда важнее, чтобы в нем был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.

Она посоветовала мужчинам не выбирать стандартные букеты. Стоит обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут выбрать подходящие цветы.

— Можно остановиться на классическом варианте – розах, а еще лучше выбрать пионы. За свою долгую практику я часто встречаю женщин, которые равнодушны к розам, но пионы, кажется, любят все, — отметила эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пионы символизируют любовь, счастье в отношениях и страсть.

Еще один любимый многими женщинами цветок — орхидея. Но для первого свидания с малознакомой девушкой его выбирать не стоит, так как такой цветок символизирует бесконечное восхищение и сильные чувства.

Ранее флорист Ольга Селиванова сообщила, что цветы подорожают минимум на 50 процентов ко Дню всех влюбленных, передает НСН.

Выбрать букет на День всех влюбленных будет легче, если знать характер той, кому он предназначен. Об этом рассказала флорист Ксана Тайлер.

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