В Москве сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей, а также число пострадавших в них людей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, в январе 2023 года с участием пьяных автолюбителей произошло 22 аварии, в которых погибло два человека и еще 33 получили различные травмы. По сравнению с тем же отрезком в предыдущем году эти количество ДТП снизилось на 12 процентов, а число пострадавших уменьшилось на 15,4 процента.

Помимо этого, в первом месяце текущего года за управление транспортом в пьяном виде привлекли к ответственности 1129 водителей, и еще 1128 за отказ от освидетельствования. При этом, в отношении 52 водителей возбудили уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В ведомстве напомнили, что за управление транспортом в пьяном виде нарушителю грозит от 1,5 до 2 лет лишения водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в отношении автолюбителей возбуждают уголовные дела.

Ранее стало известно, что за вождение в нетрезвом виде только за первую неделю января было задержано 307 водителей.