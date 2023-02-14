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В АТОР заявили об отсутствии предпосылок к изменению отдыха в Турции после землетрясений

Никита Худяков
Общество
В АТОР заявили об отсутствии предпосылок к изменению отдыха в Турции после землетрясений
Фото: Pixabay

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества отдыха на курортах Турции после землетрясения. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков.

— Исходя из нашего многолетнего опыта, делаем вывод, что никакие природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных направлениях, — сказал он.

По словам Малькова, Турция создала уникальный туристический продукт, на который не смогли повлиять политические кризисы и коронавирусная инфекция. По его мнению, туристическая отрасль в стране полностью восстановится к маю.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что пострадавшие регионы не были популярны у российских путешественников, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что размещение в отелях Турции пострадавших не приведет к дефициту мест для туристов. К лету пострадавших переместят на объекты временного размещения, не попадающие под категории гостиниц. Также вероятно, что в стране начнут строить новые дома после разбора завалов.

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