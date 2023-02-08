АТОР: Размещение в отелях Турции пострадавших не приведет к дефициту мест для туристов

Фото: Pixabay

В связи с предоставлением номеров в турецких гостиницах людям, пострадавшим от землетрясения, дефицита мест размещения для туристов не ожидается. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

— Однозначно можно сказать, что сейчас сложно оценить объем задействования туристического кластера в рамках размещения пострадавших от землетрясения. Но до конца марта ситуация не представляет никакой угрозы текущему объему номерного фонда и никак не пересекается с теми, кто едет в Турцию на отдых, — отметил он.

По словам Мурадяна, возможно, к лету пострадавших переместят на объекты временного размещения, не попадающие под категории гостиниц. Также вероятно, что в стране начнут строить новые дома после разбора завалов. При этом не стоит ожидать роста цен на туры из-за размещения пострадавших в гостиницах, передает агентство городских новостей «Москва».

Минэкономразвития РФ накануне призвало россиян воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп.

В начале февраля разрушительной силы землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, его жертвами стали 5894 человек. В общей сложности ранеными оказались 34 810 граждан.