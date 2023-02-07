Россиян призвали воздержаться от поездок в ряд городов Турции

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В связи с мощным землетрясением россиянам лучше воздержаться от поездок в ряд турецких провинций. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

— В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Также въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

На данный момент количество жертв инцидента в Турции составляет 3419 человек, 20 534 получили ранения.