Число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 3419

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Число жертв землетрясения в Турции составило 3419 человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

— Число жертв возросло до 3419 человек, 20 534 получили ранения, — рассказал он.

По словам турецкого вице-президента, в связи с погодными условиями доставка помощи в регионы затруднена. На местах обрушений работают спасательные группы численностью в 12 181 человек. При этом 14 стран предоставили свою помощь, передает РИА Новости.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в восточной части Турции. Уточняется, что толчки произошли в 10:11 по московскому времени в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения

Также стало известно, что при землетрясении в Турции погиб один россиянин.