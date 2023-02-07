Фото: Агентство «Москва»

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции. Об этом сообщают оперативные службы России.

— По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в восточной части Турции. Уточняется, что толчки произошли в 10:11 по московскому времени в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

Согласно последним данным, количество погибших во время землетрясения в Турции составило 3381 человек, еще 20 436 — ранены. При этом в общей сложности обрушились 5575 зданий.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Центральной Турции в этот же день в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения. По его словам, опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений.