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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5894 человек

Юлия Курганова
В мире
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5894 человек
Фото: Pixabay

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 5894 человек, число раненых составляет около 35 тысяч граждан.

— На данный момент у нас 5894 погибших, 34 810 раненых, — рассказал он журналистам, передает РИА Новости.

До этого советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.

Сообщается, что турецкая авиакомпания Pegasus готова бесплатно вывезти пассажиров из зоны бедствия в Турции, где случился катаклизм. Оформить билеты в этих направлениях можно до 12 февраля. Другие авиакомпании также готовы с большими скидками вывозить пассажиров из опасных зон.

В связи с землетрясением в Турции для российских туристов была открыта горячая линия. Россияне, которые отправились в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

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