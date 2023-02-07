В МЧС допустили возможность увеличения группировки в Турции

Фото: МЧС России

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.

— Возможно, в скором времени мы вторым эшелоном будем увеличивать нашу группировку, — сказал Мартынов.

В свою очередь первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что российские специалисты будут работать в Турции, пока турецкие власти не завершат поисково-спасательную операцию, передает ТАСС. На данный момент число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703, ранены 22 286.

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. О том, насколько далеко может распространиться ударная волна и доберется ли эта аномалия до Москвы, — в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.