Авиакомпания Pegasus бесплатно вывезет пассажиров из зоны бедствия в Турции

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Турецкая авиакомпания Pegasus готова бесплатно вывезти пассажиров из зоны бедствия в Турции, где произошли землетрясения. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Оформить билеты в этих направлениях можно до 12 февраля, передает сайт Pegasus. Другие авиакомпании также готовы с большими скидками вывозить пассажиров из опасных зон.

До этого сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549, еще 22 168 человек получили ранения. К поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечено более 53 тысяч человек.

Турецкое правительство выделило порядка 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых катаклизмом.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.