Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Авиакомпания Pegasus бесплатно вывезет пассажиров из зоны бедствия в Турции

Евгений Жуков
В мире
Авиакомпания Pegasus бесплатно вывезет пассажиров из зоны бедствия в Турции
Фото: moscow-live

Турецкая авиакомпания Pegasus готова бесплатно вывезти пассажиров из зоны бедствия в Турции, где произошли землетрясения. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Оформить билеты в этих направлениях можно до 12 февраля, передает сайт Pegasus. Другие авиакомпании также готовы с большими скидками вывозить пассажиров из опасных зон.

До этого сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549, еще 22 168 человек получили ранения. К поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечено более 53 тысяч человек.

Турецкое правительство выделило порядка 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых катаклизмом.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Землетрясения Турция Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте