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Эрдоган объявил ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции

Евгений Жуков
В мире
Эрдоган объявил ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых землетрясением.

— Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной ЧС. Принято решение ввести в этих десяти провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца, — цитирует Эрдогана ТАСС.

До этого президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони рассказал, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

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