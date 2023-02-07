Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек

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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3549 человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Число жертв возросло до 3549 человек, 22 168 получили ранения, — рассказал он.

По словам турецкого лидера, к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечено свыше 53 тысяч человек. Власти Турции выделили более 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения, передает РИА Новости.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в восточной части Турции. Уточняется, что толчки произошли в 10:11 по московскому времени в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.