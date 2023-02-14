Эксперт по фондовому рынку Зельцер объяснил рост курса евро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро, который ранее перешагнул на Мосбирже отметку 79 рублей, зависит как от внешней траектории евро относительно глобального доллара, так и от внутренней экономической обстановки в России. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По словам специалиста, курс евро растет из‑за слабости глобального доллара после решения ФРС снизить темп повышения ключевой ставки.

Что касается российской валюты, то рубль в настоящее время показывает снижение.

Эксперт добавил, что валютные торги волатильны, поэтому в моменте нельзя исключать локальный подброс пары евро/рубль ближе к отметке 80.

Зельцер уточнил, что ослабление рубля будет краткосрочным, передает РИАМО.

До этого курс европейской валюты достиг показателя в более чем 79 рублей в ходе торгов Московской биржи. Такое значение ранее было зафиксировано 25 апреля 2022 года, передает ФАН.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.