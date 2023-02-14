«Боялась, что убьет меня»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о насилии со стороны отца

Фото: Папины дочки

Актер Михаил Казаков, известный своей ролью Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», страдал алкоголизмом и часто поднимал руку на жену и детей. Об этом рассказала его 14-летняя дочь Виктория.

В июле 2020 года артист упал с 12-метровой лестницы и получил множественные травмы ног. Недавно в одном из интервью он рассказал, что семья бросила его после того, как он получил инвалидность. Дочь Казакова сильно расстроилась из-за услышанного и решила рассказать всю правду об отце.

По ее словам, после падения с высоты врачи обнаружили в крови актера запрещенные вещества, которые впоследствии он начал принимать чаще. Жена 10 лет терпела и пыталась помочь Казакову, однако он вел себя неадекватно: бегал с дрелью по квартире и сверлил отверстия в стенах, а после стал поднимать руку на семью.

— Нам было очень страшно, не могли его успокоить. Я боялась, что он просто войдет в мою комнату ночью и убьет меня. Я запирала дверь на замок. Было страшно засыпать. Для меня самым радостным событием за день был момент, когда папа уходил из дома, — поделилась девушка в интервью «Комсомольской правде».

О домашнем насилии рассказала недавно и актриса Настасья Самбурская. В 2017 году она вышла замуж за коллегу Кирилла Дыцевича, однако союз распался спустя два месяца. После очередной ссоры мужчина заявился в ее квартиру и начал оскорблять уже бывшую супругу, затем он ударил ее по лицу.