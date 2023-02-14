Коляска с ребенком упала под поезд в подмосковной Балашихе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В подмосковной Балашихе коляска с четырехмесячным ребенком укатилась на пути и упала под поезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 14 февраля.

По словам собеседника «ВМ», возле железнодорожных путей около станции находилась мать с ребенком. Женщина отвлеклась и не заметила, что коляска с четырехмесячным младенцем покатилась на рельсы.

В этот момент со станции тронулся пригородный поезд. Машинист заметил происходящее и успел затормозить прямо перед упавшей на пути коляской. В результате инцидента никто не пострадал.

Другой случай на железнодорожном объекте произошел 1 февраля на станции Столбовая Курского направления Московской железной дороги. Под поезд попал 17-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия.