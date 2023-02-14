Мужчина, ударивший корреспондента на юго-востоке столицы, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, улица Петра Романова Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ударил корреспондента телевизионной программы, когда журналист работал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, 55-летнего мужчину обвиняют по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом».

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Примечательно, что подозреваемый вину признал лишь частично.

Преступление, о котором идет речь, произошло 30 ноября в помещении частной обслуживающей компании, расположенном на улице Петра Романова. Съемочная группа приехала туда по заданию редакции. Это не понравилось одному из работников компании, который решил помешать журналистам и избил корреспондента.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль столичная прокуратура.