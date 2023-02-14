«Мороз набирает обороты»: синоптик Ильин предупредил о похолодании в Москве

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Со среды температура воздуха в столице начнет постепенно понижаться, продолжит дуть сильный ветер, а снегопады прекратятся до воскресенья. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в среду, 15 февраля, Москва попадет под влияние циклона, температура воздуха начнет постепенное снижение.

— Начало недели ознаменовано теплой погодой. Однако со среды столица попадет в холодную часть уходящего на юго-восток циклона. Температура воздуха начнет понижаться. В среду в дневные часы ожидается минус 3–5 градусов, такие же температурные значения будут в четверг. А ночью будет от минус двух до минус пяти градусов, — сообщил Ильин.

С четверга, 16 февраля, мороз начнет набирать обороты. Самыми холодными днями на этой неделе станут пятница и суббота, отметил синоптик.

— В эти дни температура днем составит 4–6 градусов ниже нуля. А в ночные часы столбики термометров достигнут отметки минус 10–15 градусов. В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов, — поделился метеоролог.

По прогнозу специалиста, на этой неделе сохранится сильный ветер с отдельными порывами.

— Ветер ослабевать не собирается. Он будет дуть с северных и северо-западных направлений, резко поворачивая на северо-восточное. Его сила составит от трех до восьми метров в секунду с отдельными порывами в среду до 15 метров в секунду, — предупредил Ильин.

Синоптик подчеркнул, что снегопады ожидаются в среду, четверг и воскресенье.

— Основная доля осадков выпадет во вторник и в среду. Но вместе с похолоданием снегопад прекратится, появятся прояснения. Однако уже в воскресенье вместе с потеплением опять начнется снег. Высота снежного покрова вырастет на 2–4 сантиметра, — рассказал специалист.

Атмосферное давление, по словам эксперта, придет в норму к воскресенью.

— Атмосферное давление будет расти до четверга. А далее начнет понижаться. К воскресенью оно опустится до отметки 735–739 мм ртутного столба. Это будет связано с приближением атмосферного фронта, — пояснил метеоролог.

По словам Ильина, скоро в столице наступит весна.

— Москвичей еще ждут перепады температуры, но сильных морозов ждать не стоит. Весна уже не за горами, — добавил синоптик.