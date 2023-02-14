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Мужчина откликнулся на объявление о продаже телефона и ограбил хозяйку при осмотре аппарата

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина откликнулся на объявление о продаже телефона и ограбил хозяйку при осмотре аппарата
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Барклая Карта всех событий

На севере столицы молодой человек, который собирался приобрести дорогой телефон с рук, вместо денег достал нож и отобрал товар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 14 февраля.

По его словам, преступление произошло в Головинском районе Москвы. Местная жительница разместила в Сети объявление о продаже дорогостоящего телефона. Через некоторое время на него откликнулся неизвестный и договорился о встрече. Вскоре злоумышленник прибыл в подъезд к хозяйке аппарата и проверил его.

Однако вместо денег мужчина достал нож и отобрал гаджет, а также телефон 25-летней жертвы. Девушка оказала сопротивление и смогла вернуть личный аппарат. Преступник забежал в пришедший лифт и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию.

Уже через два часа подозреваемого задержали в торговом центре на улице Барклая. Им оказался 25-летний гость столицы из ближнего зарубежья. У него изъяли украденный телефон и нож. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.

Другое нападение произошло на юге Москвы. Трое молодых людей напали на мужчину, избили его и ограбили.

Разбой Москва МВД Преступления Уголовные дела
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