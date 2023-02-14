Грузовик врезался в отбойник и загорелся на трассе в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Чехов, М-2 Крым, 70-й километр Карта всех событий

На трассе М2 «Крым» в районе города Чехов грузовик с прицепом врезался в отбойник, перевернулся и загорелся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, авария произошла на 70-м километре М2 в районе 8 утра. Водитель грузового автомобиля с прицепом въехал в металлическое ограждение. После чего трейлер опрокинулся на дорогу и загорелся.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Движение на участке дороги было временно затруднено из-за ликвидации последствий пожара. В результате ДТП никто не пострадал.

Еще одна авария произошла на севере столицы. Несколько автомобилей столкнулись на Новосходненском шоссе.