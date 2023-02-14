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Полиция задержала водителя с оружием и наркотиками на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала водителя с оружием и наркотиками на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

На северо-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с оружием и наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 февраля.

По данным ведомства, инспекторы остановили иномарку Infiniti, за рулем которой был 44-летний гость столицы, на Сущевском Валу. Во время разговора с полицейскими водитель заметно нервничал, и правоохранители решили осмотреть транспортное средство.

В бардачке сотрудники ГИБДД нашли пистолет и сверток с неизвестным порошком, спрятанный в пачке сигарет. Позже экспертиза показала, что пистолет является боевым оружием конструкции Токарева, а три патрона к нему пригодны к стрельбе. Вещество же оказалось мефедроном, общая масса которого составила 1,53 грамма. По словам подозреваемого, все это он нашел, а наркотиками пользовался сам.

Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Других мужчин с оружием задержали полицейские в подмосковных Мытищах. Сотрудники правоохранительных органов накрыли криминальную сходку и схватили 52 человека.

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