Прокуратура заинтересовалась инцидентом в подмосковной Балашихе, где младенец в коляске упал на пути

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Горьковское направление Московской железной дороги, платформа Заря Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту падения коляски с ребенком на железнодорожные пути в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Камилла Бижанова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, инцидент произошел в 14:30 в понедельник, 13 февраля, на платформе Заря Горьковского направления. Коляска с четырехмесячным младенцем, которую мать оставила без присмотра, поехала со склона под колеса приближающегося поезда.

Машинист заметил происходящее и успел затормозить. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия и примет меры реагирования в случае необходимости.