Ефимов: Право на развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» выставили на торги

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До 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом во вторник,14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель сможет разместить на территории современное производство и технопарк, а также общественно-деловые объекты. Благодаря этому в городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест, — сказал он.

По словам заместителя мэра, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей.

В торгах могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвестор сможет разместить на участке различные объекты: фармацевтическое производство, технопарк, офисы и магазины — всего более 81 тысячи квадратных метров недвижимости.

До этого Ефимов сообщил, что специалисты проведут реорганизацию участка неэффективно используемой территории в Можайском районе. Ежегодный бюджетный эффект для Москвы от реализации данного проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей.