Овчинский: Промышленникам и инвесторам расскажут о мерах поддержки Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Семинар о мерах поддержки, доступных столичным промышленникам и инвесторам, состоится в столице 16 февраля. Принять участие в онлайн- и офлайн-форматах мероприятия могут все желающие. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Встреча пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса». Подробное расписание и форма для регистрации представлены на столичном Инвестиционном портале.

— Развитая инфраструктура, доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки, а также крупным рынкам сбыта помогают создавать максимально комфортные условия для бизнеса в столице. Сегодня промышленникам доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов, — рассказал Владислав Овчинский.

Во время семинара эксперты Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы расскажут участникам об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации, какие объекты инвестиционной инфраструктуры созданы в Москве.

Гостями мероприятия станут управляющий директор журнала Voice Мария Колмакова, а также посол доброй воли UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) Вероника Пешкова. Они обсудят опыт запуска небольшого производства в Москве и миссию женщины в новой реальности. Семинар 16 февраля станет вторым мероприятием в серии встреч. На первой встрече 9 февраля уже были освящены такие вопросы, как требования к регистрации бизнеса на территории Москвы, мобильные приложения и сервисы для регистрации ИП и другие. Также звездные гости рассказали, как правильно развивать личный бренд.