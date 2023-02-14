Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Цепочка светящихся неопознанных шаров была замечена в небе над Китаем

Евгений Жуков
В мире
Цепочка светящихся неопознанных шаров была замечена в небе над Китаем
Фото: Pixabay

Жители города Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, опубликовали в соцсетях видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров. Об этом во вторник, 14 февраля, написало издание Global Times.

В статье указывается, что житель города Цицикар по фамилии Цзян рассказал корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь», что 13 февраля в 17:23 по местному времени он заметил в небе цепочку неопознанных быстро летящих объектов.

Цзян рассказал, что «аномалию» было видно всего несколько секунд, и, пока он доставал гаджет, чтобы ее зафиксировать, светящийся объект пропал из виду. Другие пользователи Сети, размещавшие видео, указывали, что никогда раньше подобного не видели. По заявлениям очевидцев, объект не издавал никаких звуков, летел очень высоко и излучал яркий свет.

В свою очередь, профильные специалисты городского метеобюро сообщили, что на данный момент ничего об этом не знают и не могут объяснить, что это было.

12 февраля представители Управления по морским делам города Циндао заявили, что в воздушном пространстве акватории китайского города Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект.

НЛО Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте