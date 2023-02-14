Цепочка светящихся неопознанных шаров была замечена в небе над Китаем

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Жители города Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, опубликовали в соцсетях видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров. Об этом во вторник, 14 февраля, написало издание Global Times.

В статье указывается, что житель города Цицикар по фамилии Цзян рассказал корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь», что 13 февраля в 17:23 по местному времени он заметил в небе цепочку неопознанных быстро летящих объектов.

Цзян рассказал, что «аномалию» было видно всего несколько секунд, и, пока он доставал гаджет, чтобы ее зафиксировать, светящийся объект пропал из виду. Другие пользователи Сети, размещавшие видео, указывали, что никогда раньше подобного не видели. По заявлениям очевидцев, объект не издавал никаких звуков, летел очень высоко и излучал яркий свет.

В свою очередь, профильные специалисты городского метеобюро сообщили, что на данный момент ничего об этом не знают и не могут объяснить, что это было.

12 февраля представители Управления по морским делам города Циндао заявили, что в воздушном пространстве акватории китайского города Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект.