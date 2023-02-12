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Приметы и советы

Неопознанный летающий объект обнаружили над восточным побережьем Китая

Александр Афонин
В мире
Неопознанный летающий объект обнаружили над восточным побережьем Китая
Фото: Pixabay

В воздушном пространстве акватории китайского города Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило Управление по морским делам города Циндао.

— В акватории Жичжао замечен неопознанный летающий объект, идет подготовка к тому, чтобы его сбить, — говорится в сообщении, распространенном информационным ресурсом «Пэнпай».

Местные власти отправили соответствующие уведомления рыболовецким суднам. Их призвали сохранять осторожность, однако подробности инцидента не приводятся.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

По информации МИД Китая, аэростат оказался в воздушном пространстве США из-за серьезного отклонения от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что объект действительно прилетел из Китая.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также поинтересовалась, может ли начаться активный конфликт между странами.

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