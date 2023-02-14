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В подмосковном Клину браконьер застрелил лося

Степан Жирнов
Происшествия
В подмосковном Клину браконьер застрелил лося
Фото: Pixabay
Московская область, городской округ Клин, деревня Игумново Карта всех событий

В подмосковном городском округе Клин злоумышленник незаконно застрелил лося. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, преступление произошло в лесном массиве возле деревни Игумново, где неизвестный браконьер выстрелил в лося. Животное скончалось от полученных травм. Об этом узнал представитель управления Министерства экологии и природопользования Московской области и написал заявление в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления.

Похожая история произошла неподалеку от деревни Лунинка в Рузском городском округе. Мужчина, ехавший в деревню на дорогой иномарке, застрелил лося, который переходил дорогу.

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