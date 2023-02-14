Аферист продал жительнице Подмосковья чужую квартиру

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Житель столицы продал женщине чужую квартиру за четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 14 февраля.

По его словам, 47-летняя жительница Подмосковья нашла в интернете агента по недвижимости, который занимается продажей квартир путем аукциона. Вскоре агент встретился с жертвой в одном из ресторанов на Новом Арбате, где она подписала договор и передала мужчине четыре миллиона рублей.

Однако через некоторое время, когда условия не были выполнены, а деньги злоумышленник не вернул, гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали на 3-й Гражданской улице. Им оказался 31-летний москвич, который никак не относился к торговле недвижимости. Фигурант находится под запретом определенных действий.

Похожий случай произошел в центре столицы. Злоумышленник продал пострадавшему чужую иномарку за 2,8 миллиона рублей.