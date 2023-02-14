Стали известны место и дата похорон Вадима Абдрашитова

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Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Народного артиста РФ, режиссера Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Режиссера похоронят 16 февраля. В этот же день пройдет церемония прощания в Доме кино, передает ТАСС.

Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни.

Среди его работ фильмы «Плюмбум, или Опасная игра», «Охота на лис», «Остановите Потапова!», «Пьеса для пассажира», «Парад планет», «Магнитные бури» и другие.

Абдрашитов в 1987 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, народным артистом за большие заслуги в области киноискусства он стал в 1992 году.