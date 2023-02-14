«Будем отстаивать интересы нашей страны»: В «Шиннике» назвали инициаторов драки с «Минаем»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Футболисты российского футбольного клуба «Шинник» не являются зачинщиками конфликта с игроками украинского «Миная». Об этом во вторник, 14 февраля сообщили на странице клуба в «ВКонтакте».

— Футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение, — говорится в сообщении.

По итогам стычки спортсмены «Шинника» не получили серьезных травм. В свою очередь руководство клуба приняло решение переехать в другой отель, чтобы избежать других потенциальных столкновений.

В пресс-службе также отметили, что бронирование гостиницы, где произошел упомянутый инцидент, состоялось еще в ноябре прошлого года «при соблюдении условий по безопасному нахождению» команды.

— Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны, — говорится в официальном заявлении «Шинника».

До этого сообщалось, что российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье. Факт драки подтвердили в турецком отеле.