Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

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Между представителями российского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная» состоялась драка. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

По их данным, в рамках третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье состоялась потасовка между представителями футбольных клубов. Факт драки был подтвержден в турецком отеле.

— Готовим официальный ответ, в скором времени опубликуем, — цитирует слова пресс-службы «Шинника» РИА Новости.

До этого сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с клубом. Новое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года. Абаскаль возглавил красно-белых в июле 2022 года. Под его руководством в нынешнем сезоне «Спартак» одержал 11 побед в Российской премьер-лиге. Красно-белые с 36 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

О завершении карьеры недавно объявил бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Юрий Жирков. За время профессиональной карьеры он успел выступить в таких клубах, как тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».