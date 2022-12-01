Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за драку на игре

Александр Афонин
Спорт
Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за драку на игре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шестерых футболистов клубов «Спартак» и «Зенит» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России за участие в драке в игре последнего тура группового этапа турнира. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Под ограничения попали игроки «Зенита» Родриго, Малком и Вильмар Барриос. У красно-белых не смогут играть Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Решение о дисквалификации было принято в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС, передает РИА Новости.

Речь идет об игре, которая прошла между петербургским и московским клубами 27 ноября. Тогда зачинщиками драки выступили Вильмар Барриос и Квинси Промес. Позже к ним присоединились Шамар Николсон и Родриго. В какой-то момент защитник сине-бело-голубых ударил нападающего красно-белых ногой.

Позже нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за драку после матча и объяснил, почему стал ее участником. Он отметил, что зачинщиками потасовки стали игроки из команды противника.

Футбол ФК «Зенит» ХК Спартак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте