Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за драку на игре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шестерых футболистов клубов «Спартак» и «Зенит» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России за участие в драке в игре последнего тура группового этапа турнира. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Под ограничения попали игроки «Зенита» Родриго, Малком и Вильмар Барриос. У красно-белых не смогут играть Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Решение о дисквалификации было принято в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС, передает РИА Новости.

Речь идет об игре, которая прошла между петербургским и московским клубами 27 ноября. Тогда зачинщиками драки выступили Вильмар Барриос и Квинси Промес. Позже к ним присоединились Шамар Николсон и Родриго. В какой-то момент защитник сине-бело-голубых ударил нападающего красно-белых ногой.

Позже нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за драку после матча и объяснил, почему стал ее участником. Он отметил, что зачинщиками потасовки стали игроки из команды противника.