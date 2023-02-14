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Приметы и советы

Путин предложил назначать более мягкие меры наказания для предпринимателей

Александр Афонин
Общество
Путин предложил назначать более мягкие меры наказания для предпринимателей
Фото: Администрация президента РФ

Российским предпринимателям стоит назначать более мягкие меры наказания вместо помещения под арест, что поспособствует гуманизации правосудия. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном совещании судей.

По его словам, судебная власть всегда оказывала влияние на формирование благоприятного экономического климата в России. В связи с этим предпринимателям нужно дать гарантии защиты, что они не подвергнутсят необоснованному уголовному преследованию.

— Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, — цитирует президента официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Помимо этого, закон вводит административные штрафы за повторное нарушение.

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