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Приметы и советы

Мошенники украли у подмосковного священника деньги, отложенные на отдых

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники украли у подмосковного священника деньги, отложенные на отдых
Фото: Pixabay

Аферисты обманули настоятеля подмосковного монастыря, когда он пытался забронировать номер в отеле через мессенджер. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.

По неподтвержденным данным, преступление произошло 9 февраля. Жертвой мошенников стал 30-летний настоятель Христорождественского храма, расположенного в Волоколамске. Он собирался отдохнуть в одном из парк-отелей Московской области.

На сайте хостела мужчина выбрал номер и собирался его забронировать, но, по информации портала, это можно было сделать только в мессенджере и с предварительной оплатой. Такой нюанс не смутил священнослужителя, ведь он не раз покупал что-то подобным образом.

Мужчине отправили ссылку для оплаты. Вскоре он перевел неизвестным 16 400 рублей. Когда священник позвонил в отель для подтверждения платежа, сотрудница ответила ему, что услуги бронирования они не предоставляют и что настоятеля храма обманули.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщил «МК».

Другое мошенничество произошло в столице. Злоумышленник прикинулся агентом по недвижимости и продал жительнице Московской области чужую квартиру.

Подмосковье Проверки Волоколамск Московская область Полиция
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