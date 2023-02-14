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Названы проблемные регионы в сфере ТКО

Ирина Игнатенко
Общество
Названы проблемные регионы в сфере ТКО
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, проанализировала территориальные схемы по обращению с отходами регионов. Эксперты сообщили, что Республика Хакасия и Орловская область затягивают процессы по созданию новых объектов обращения с отходами.

Так, на территории Хакасии на сегодняшний день не введено в эксплуатацию ни одного объекта обработки и переработки ТКО. Регионом не ведется работа по созданию объектов по обращению с ТКО, не планируется проектирование объектов обращения с ТКО за счет бюджета региона или на средства частных инвесторов.

Что касается Орловской области, то здесь наблюдается существенный дефицит мощностей размещения ТКО. Уже построенный новый полигон долгое время не могут ввести в эксплуатацию, передает канал 360.

Объем отходов в Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе с началом горнолыжного сезона вырос на 10, 21 и 40 процентов в январе 2023 года и составил 3075 тонн. Эксперты РЭО отметили, что каждый год отходообразование растет с началом сезона.

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