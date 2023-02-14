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Microsoft навсегда отключит Internet Explorer 14 февраля

Александр Афонин
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Microsoft навсегда отключит Internet Explorer 14 февраля
Фото: Pexels

Американская корпорация Microsoft навсегда отключит работу браузера Internet Explorer на операционной системе Windows 10 во вторник, 14 февраля. Об этом сообщает портал The Verge.

Согласно представленной информации, остановка работы осуществится вместе с выпуском нового обновления. Оно полностью удалит файлы браузера из операционной системы, что лишит пользователей возможности его запускать. Несмотря на это, компания продолжит поддержку движка MSHTML и механизма Trident.

Однако есть исключения. Internet Explorer будет доступен на устройствах, которые базируются на модифицированных версиях Windows, адаптированной для нужд китайского правительства. Кроме того, браузер оставят для пользователей клиентской программы LTSB, отмечает портал.

В конце декабря прошлого года Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать ОС Windows. Эксперт в области IT Артем Геллер рассказал «Вечерней Москве», что этот шаг свидетельствует о намерении компании вернуться в Россию. Примеру IT-гиганта в скором времени последуют и другие иностранные корпорации.

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