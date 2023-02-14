Детские театральные коллективы позвали на всероссийский фестиваль «Табуретка»

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Детские и юношеские театральные коллективы любого направления пригласили к участию во всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». Возраст участников — до 18 лет включительно. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В рамках данного мероприятия юные участники смогут продемонстрировать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.

Проживание участников во время проведения финала в Северной столице России и частично питание будут обеспечиваться организаторами. Все участники финала театрального фестиваля «Табуретка» будут награждены дипломами, а также призами. Прием заявок будет проводиться в период с 1 марта по 1 июля.

До этого глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что в столице стартовал пятый городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района».