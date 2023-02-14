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Женщина избила 12-летнего ребенка в батутном центре в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина избила 12-летнего ребенка в батутном центре в Санкт-Петербурге
Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге на территории батутного центра женщина избила 12-летнего мальчика. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.

По предварительны данным, инцидент произошел на улице Коллонтай в понедельник, 13 февраля. Группа шестиклассников в процессе отдыха повздорила с мальчиком шести лет. На защиту ребенка прибежала мать и набросилась с кулаками на школьника.

В результате инцидента 12-летний юноша пострадал и был отправлен в медицинское учреждение. У него диагностировали ушиб мягких тканей, после чего отпустили домой, сообщил «МК».

Другое избиение подростка произошло в подъезде дома в Подмосковье. Мужчина подкараулил 16-летнего местного жителя у лифта и набросился на него с кулаками. Злоумышленника задержали.

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