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Крупное ДТП произошло на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на севере столицы
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Звенигородская эстакада Карта всех событий

На севере Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 14 февраля.

Авария произошла на Звенигородском шоссе, в районе дома № 26б по Магистральной улице. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал москвичам выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на трассе в Подмосковье. Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего ее прицеп опрокинулся и начался пожар. Для ликвидации возгорания на участке дороги было перекрыто движение.

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