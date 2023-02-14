Крупное ДТП произошло на севере столицы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Звенигородская эстакада Карта всех событий

На севере Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 14 февраля.

Авария произошла на Звенигородском шоссе, в районе дома № 26б по Магистральной улице. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал москвичам выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на трассе в Подмосковье. Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего ее прицеп опрокинулся и начался пожар. Для ликвидации возгорания на участке дороги было перекрыто движение.