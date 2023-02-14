Неопознанные воздушные шары обнаружили над территорией Украины

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Над территорией Украины были обнаружены воздушные шары неизвестного происхождения. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

— Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация, — сообщил он.

По словам Игната, аналогичные объекты были замечены 12 февраля над Днепропетровской областью. В этот же день шары сбили с помощью системы противовоздушной обороны. Как утверждалось, они принадлежали России, передает РИА Новости.

В последние дни над территорией ряда стран было сбито несколько неопознанных летающих объектов. Ситуация привлекла внимание как западных, так и российских СМИ. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему такие объекты стали появляться в небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром.