«Начинаются страшные крики»: политолог Светов рассказал, какие объекты могут сбивать в небе над США

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В последнее время над территорией США и Канады было сбито несколько неопознанных летающих объектов. Ситуация привлекла внимание как западных, так и российских СМИ. О том, почему такие объекты стали появляться в американском небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Разведывательная функция

По мнению специалиста, фиксируемые в небе над США объекты — аэростаты, выполняющие разведывательную функцию.

— Сейчас многие эксперты доказывают, что аэростаты — устаревшая техника, которая была актуальна для разведки в докосмическую эпоху, а потом просто перестала быть нужной. Мол, зачем аэростату лететь над штатом Монтана, когда все видно со спутника. Я все-таки думаю, что это далеко не так, и не исключаю, что китайцы демонстративно запускают аэростаты над территорией США, — предположил собеседник «ВМ».

Как отметил Светов, аэростаты могут работать с информацией, которая не затрагивает военную отрасль напрямую, но имеет огромное значение. Например, они фиксируют, какие ветра дуют над океаном, каковы их направления, мощь и сила — это надо учитывать как при полетах стратегических бомбардировщиков, так и при запуске ракет. Исследование течений в океане тоже может провести аэростат, так как эту информацию с высоты 200 километров снять невозможно, подчеркнул эксперт.

По словам политолога, западные воздушные шары и аэростаты раньше активно применялись в разных странах.

— В 1950–1960-е годы аэростаты и воздушные шары летали над СССР, Китаем, Кореей. Их запускали американцы и другие страны НАТО. Там были разведывательная аппаратура, пропагандистские листовки и так далее. Потом все сошло на нет, — рассказал политолог.

Дирижабли и НЛО

Специалист обратил внимание, что фиксируемые в США объекты могут быть сделаны по технологиям, которые давно не используются в гражданских целях.

— Некоторое время назад были идеи о возрождении дирижаблей. Мол, их в свое время свернули из-за высокой взрывоопасности, хотя сейчас есть более современные материалы и газы можно сделать менее опасные. Но эти разговоры заглохли. Чаще всего это означает, что нечто подобное используется для военных целей, — предположил Светов.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что власти Китая также сообщают о летающих над их страной американских аэростатах. Если они также обнаруживаются в Китае, то это означает, что подобные разведывательные программы все еще актуальны, подчеркнул эксперт.

Конспирологические теории об НЛО над Америкой лучше сразу же отмести, уверен политолог.

— Про НЛО рассуждать не стоит. Это я говорю как астрофизик в прошлом. Другие живые существа, которые обитают от нас где-то далеко, должны обладать разумом не хуже нашего. Послать за миллионы километров исследовательский аппарат, который должен что-то выяснить, и чтобы он так идиотски себя вел — идея плохая. Затраты на межзвездные перелеты будут гигантскими. Даже если они летали над американской военной базой, то зачем? — объяснил Светов.

Влияние общества

По мнению эксперта, в ближайшее время западные СМИ сообщат о других аэростатах над США.

— Думаю, что мы еще услышим про новые случаи. Страны просто закрывают глаза на какие-то вещи. Американские аэростаты над Китаем и китайские над Америкой не интересуют общественность, пока она не узнает о них. Когда эта информация попадает в общественное пространство, то начинаются страшные крики, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» предположил, что американцы не раздувают историю с аэростатами намеренно. Однако их обнаружение приводит к давлению на американского лидера Джо Байдена, который долго не решался сбить первый выявленный объект. В Конгрессе США объявлен сбор средств для противодействия китайским аэростатам — это уже политическая история, заключил эксперт.

В понедельник, 13 февраля, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что ситуация с тремя сбитыми за последнее время неопознанными летающими объектами над Северо-Американским континентом призвана отвлечь внимание журналистов от расследования инцидента с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».