«Большая война надвигается»: Сатановский спрогнозировал масштабный конфликт на Ближнем Востоке

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Полномасштабная война между Израилем и Ираном может разразиться уже в ближайшие годы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, эти ближневосточные страны уже не первый год находятся в состоянии острой конфронтации. Например, в Сирии от прямого столкновения их сдерживает только Россия.

— Строго говоря, Израиль и Иран уже воюют, — полагает Сатановский. — В Иране Израиль называют «незаконным сионистским образованием» и «страной одной бомбы». Это очень прозрачные угрозы.

Однако до сих пор страны ограничиваются отдельными взаимными ударами. Так, в ночь на 29 января боевые дроны атаковали военный комплекс в иранском Исфахане. По данным Wall Street Journal, за атакой дронов стоит израильская сторона.

Как отмечает политолог, Израиль предпринимает все усилия, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Иран в свою очередь пытается «насытить ракетами» плацдармы на южных границах своего противника в Газе и в Ливане.

— Война надвигается, — уверен Сатановский. — И я имею в виду действительно большую войну — с использованием ракет, подлодок и так далее. Но начнется она в ближайшие два–три года, как говорят в рамках маневров американо-израильских ВВС, или сегодня–завтра — предсказать нельзя.

Собеседник «ВМ» также добавил, что на возможность будущей ирано-израильской войны значительное влияние окажут выборы в США. Так, если к власти в Штатах вернется экс-президент Дональд Трамп, у которого отличные отношения с нынешним премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, будет «совершенно другая ситуация».

В Пентагоне опровергли причастность США к атаке дронов на иранский военный объект. В МИД Израиля ситуацию комментировать отказались. Однако через несколько дней после инцидента издание Times of Israel сообщило, что службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана.