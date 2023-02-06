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«Задача — уцелеть»: согласится ли Израиль на требования Украины осудить Россию

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Нацисты приедут на лечение»: согласится ли Израиль на требования Украины осудить Россию
Фото: Unsplash

Израиль не будет поставлять на Украину систему ПВО «Железный купол». Последние заявления Иерусалима о возможной помощи Киеву сделаны под американским давлением. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

В последние недели израильские политики несколько раз намекали на более активную помощь Украине.

Так, 28 января посол Израиля в ФРГ заявил, что его страна помогает Киеву «за кулисами». Через четыре дня после этого в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность передачи Украине ПВО «Железный купол».

По словам Сатановского, Израиль многократно давал понять, что «купол» никому предоставлять не будет. А в случае Украины эта система ПВО абсолютно бесполезна, так как не способна перехватывать большинство ракет, применяемых против ВСУ.

При этом к последним заявлениям Иерусалима следует относиться спокойно, настаивает собеседник «ВМ». Они представляют собой «образец дипломатической игры».

— Позиция Израиля неизменна, — уверен политолог. — Израиль руководствуется исключительно собственными интересами. Но страна находится под серьезнейшим американским давлением, а на носу у Израиля война с Ираном. Отсюда и эти уклончивые политические заявления.

В скором времени глава МИД Израиля Эли Коэн поедет в Киев. Еще до его визита Украина выдвинула Израилю ряд требований. Среди них кредит на 500 миллионов долларов, осуждение действий России и согласие на лечение военнослужащих ВСУ.

Некоторые из этих требований Израиль может выполнить, полагает Сатановский. Например, предоставить кредит и принять на лечение украинских граждан, в том числе военных. Однако это может вызвать критику среди израильского населения.

— Когда в Израиль на лечение приедут нацисты типа «Азова»*, татуированные портретами Гитлера и Бандеры, свастиками, молниями СС, будет интересно посмотреть на израильских политиков и врачей, — отметил Сатановский.

При этом в случае «осуждения» России Израиль поставит себя в неловкое положение. Ведь на это последуют ответные заявления, отмечает Сатановский. Так, Израилю могут напомнить, что он до сих пор занимает Голанские высоты, которые, согласно резолюции Совбеза ООН, являются частью Сирии.

В целом позицию нынешнего правительства Израиля не стоит считать антироссийской. Военная помощь Украине маловероятна.

— Нынешняя позиция Израиля — отстаивание национальных интересов. Задача страны — уцелеть. Никаких других задач у нее нет, — заключил Сатановский.

В декабре прошлого года правительство Израиля в очередной раз возглавил Биньямин Нетаньяху. Считается, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В мае 2018 года оба президента участвовали в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

*Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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