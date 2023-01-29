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WSJ: Атаку на склад боеприпасов в Иране осуществил Израиль

Евгений Белоусов
В мире
WSJ: Атаку на склад боеприпасов в Иране осуществил Израиль
Фото: Pixabay

За атакой дронов на завод Минобороны в иранском Исфахане стоит Израиль. Об этом в воскресенье, 29 января, со ссылкой на американских чиновников сообщила газета Wall Street Journal.

— Израиль нанес тайный удар по оборонному комплексу в Иране, — говорится в материале.

По имеющейся у газеты информации, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.

Атака на склад произошла в ночь на 29 января. Уточняется, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны. Сообщалось об атаке дронов, один из которых был сбит системами ПВО, а еще два были перехвачены и уничтожены.

Позднее иранское госагентство IRNA сообщило, что удар по военному объекту в Исфахане был «безуспешным», а информация о взрывах была недостоверной.

Издание утверждает, что ее распространяет Израиль. Al Arabiya, в свою очередь, обвиняет в произошедшем Вашингтон.

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