«Крайний вариант осложнений»: репродуктолог Базанов рассказал о рисках беременности после 45 лет

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Если будущая мама старше 45 лет, то риск генетических патологий у новорожденного возрастает. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился врач-репродуктолог Павел Базанов.

— Нужно понимать, что есть определенный набор осложнений, который может быть в любом возрасте. У женщин после 45 лет главная задача не просто забеременеть, а родить здорового ребенка. А с возрастом достаточно сильно повышается частота хромосомных нарушений в яйцеклетках. К сожалению, это приводит к резкому росту вероятности хромосомных нарушений у плода, — пояснил Базанов.

Специалист отметил, что также с годами у женщины могут накопиться хронические заболевания, которые значительно усложняют вынашивание ребенка.

— У зрелых будущих мам увеличивается вероятность развития сахарного диабета беременных. Отмечу, что с возрастом частота осложнений возрастает как у матери, так и у новорожденного, — подчеркнул врач.

В большинстве случаев женщины в возрасте рожают с помощью кесарева сечения, рассказал Базанов. Впоследствии это может привести к осложнениям, которые связаны с внутренними половыми органами.

— С возрастом растет риск разрешения беременности с помощью кесарева сечения, а не через естественные родовые пути. Несмотря на то что данная манипуляция отработана врачами, вырастают риски осложнений после родов. Кроме этого, у поздних рожениц чаще встречается недержание мочи, а также опущение внутренних половых органов после родов, — предупредил репродуктолог.

По мнению специалиста, смертность во время родов у женщин после 45 не выше, чем у молодых рожениц.

— Я не думаю, что частота материнской смертности у женщин после 45 лет намного выше, чем у молодых рожениц. Это крайний вариант осложнений. Каждая материнская смерть является чрезвычайной ситуацией. Отмечу, что это бывает редко, — уточнил Базанов.

Врач считает, что женщина имеет право сама решать, когда она хочет стать мамой. Тем более, что современная медицина позволяет родить и выносить здорового ребенка в любом возрасте.

— Безусловно лучше все делать вовремя. Тем не менее жизнь очень сложна и многогранна. Мы не можем запретить женщинам рожать тогда, когда им этого хочется. У всех есть право на материнское счастье. В жизни бывают разные ситуации. Если рассматривать позднюю беременность с позиции физиологии, то возраст до 27 более подходящий и безопасный. Но мы же не просто функциональные носители. Человек — это сложное существо. Никогда нельзя исключать аспекты человеческой жизни, — подчеркнул Базанов.

Он добавил, что современное развитие медицины и тщательное ведение беременности позволяют в большинстве случаев избежать или минимизировать развитие осложнений у пациенток.