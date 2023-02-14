Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы два автомобиля столкнулись на трамвайных путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 14 февраля.

Авария произошла на Первомайской улице в районе остановки «13-я Парковая улица». Из-за ДТП отправление трамваев под номерами 11 и 12 задерживается.

Маршруты следования транспорта были временно изменены. Позже Telegram-канал «Депртанс. Оперативно» сообщил, что движение трамваев восстановили.

Другое ДТП произошло на Звенигородском шоссе. Несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 26б по Магистральной улице. На участке дороги затруднено движение.