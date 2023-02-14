Что грозит женщине, избившей подростка в батутном центре в Санкт-Петербурге

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Наказание, которое может грозить женщине, избившей ребенка в батутном центре в Санкт-Петербурге, зависит от того, насколько сильно пострадал подросток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат Даниил Лунев во вторник, 14 февраля.

По его словам, в Уголовном кодексе РФ не предусмотрено отдельной статьи за избиение детей, однако этот факт является отягчающим обстоятельством.

Сама же статья зависит от степени нанесенных ребенку повреждений. Если в результате драки подросток потеряет зрение, слух, какую-то из конечностей или станет инвалидом по другим критериям, то будет возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Если выяснится, что в результате драки потерпевший испытал длительное расстройство здоровья, то вред будет оценен как «средний» и разбирательства продолжатся по соответствующей статье. По той же логике действия женщины классифицируют в случае нанесения легкого вреда здоровью.

В случае же если вред здоровью не причинен, уголовное дело могут возбудить по статье «Побои». Если избиения носят систематический характер, то такие действия классифицируют уже как истязание.

— Истязанием признается не только физическое воздействие на потерпевшего, но и психическое насилие над лицом, заведомо находящемся в зависимом положении от обвиняемого, — резюмировал адвокат.

Избиение, о котором идет речь, произошло в батутном центре в Санкт-Петербурге в понедельник, 13 февраля. По предварительным данным, мать шестилетнего мальчика вступилась за сына и избила обижавшего его подростка.